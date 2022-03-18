Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ş. ile S.P. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.Ş. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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