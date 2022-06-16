Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Haberler

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere geçen 13 Haziran'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, 'bong' olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Germencik Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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