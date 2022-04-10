Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'da durdurulan bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - Aydın'da durdurulan bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın- İzmir otoyolu otoban kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda Ö.A. ile E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Güncel, Haberler

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