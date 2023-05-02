Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada satışa hazır halde 570 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik hap, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 700 lira ele geçirildi. Operasyonda A.G. (45) ile kız arkadaşı E.A. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.G. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.