Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır halde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.İ, işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel