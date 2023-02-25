Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Gece'nin desteğiyle arama yaptı.

Aramada elektrik panosuna saklanmış bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Fırıncılık yapan şüpheli R.A'nın 3 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Efeler Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title