Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Gece'nin desteğiyle arama yaptı. Aramada elektrik panosuna saklanmış bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Fırıncılık yapan şüpheli R.A'nın 3 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Efeler Aydın Güncel Haberler

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