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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kuştur uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz"ın da kullanıldığı aramada otomobilin sağ ön koltuğuna gizlenmiş 31 gram metamfetamin ele geçirildi.

F.G. ve C.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.G. tutuklandı.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Narkotik Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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