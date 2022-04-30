Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirdi, 5 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arama kaydı bulunan M.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılara "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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