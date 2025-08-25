Aydın'daki Trafik Kazasında İki Ölü, Bir Yaralı

Aydın'daki Trafik Kazasında İki Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 39 yaşındaki Melek Özdağlar ve 41 yaşındaki Sibel Beyhan Toprak hayatını kaybetti. Kazada 11 yaşındaki Irmak Serin ağır yaralandı. Özdağlar'ın kazanın, başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Melek Özdağlar'ın (39) başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin zeytin bahçesine savrulduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine istikametine seyir halinde olan Çine İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Melek Özdağlar yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu. Kazada sürücü Özdağlar ile yanındaki kızı Irmak Serin (11) ve İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak (41) otomobilde sıkıştı.

KIZININ DURUMU AĞIR

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Özdağlar ile Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Irmak Serin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serin'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'A GÖNDERİLECEK

Özdağlar'ın başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, kazanın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi. Özdağlar'ın cenazesinin otopsiden sonra Diyarbakır'a gönderileceği; Toprak'ın cenazesinin ise bugün Çine'de toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

Polisten "Beni öldürüyorlardı" diyen vatandaşa şaşırtan cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.