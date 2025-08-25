Aydın'daki Trafik Kazasında İki Ölü, Bir Yaralı

AYDIN'ın Çine ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Melek Özdağlar'ın (39) başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin zeytin bahçesine savrulduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine istikametine seyir halinde olan Çine İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Melek Özdağlar yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu. Kazada sürücü Özdağlar ile yanındaki kızı Irmak Serin (11) ve İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak (41) otomobilde sıkıştı.

KIZININ DURUMU AĞIR

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Özdağlar ile Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Irmak Serin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serin'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'A GÖNDERİLECEK

Özdağlar'ın başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, kazanın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi. Özdağlar'ın cenazesinin otopsiden sonra Diyarbakır'a gönderileceği; Toprak'ın cenazesinin ise bugün Çine'de toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.