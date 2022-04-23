Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
AYDIN (AA) - Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Enis Tokatlı (31) idaresindeki 09 DB 043 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hatice İrem Yörükoğlu'na çarptı.
Yaralanan Yörükoğlu ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Necip Uyanık - Güncel