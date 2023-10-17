Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Aydın'da, 1-16 Ekim arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da, 1-16 Ekim arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca 1-16 Ekim arasında il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 19 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel