Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı

Aydın'da, 1-16 Ekim arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca 1-16 Ekim arasında il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kişi yakalandı.