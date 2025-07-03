Aydın'daki Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'daki Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve hava araçlarıyla kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm arazi zarar gördü, bir orman işçisi yaralandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangınına 1 söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye müdahale etti. Alevler, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 20 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğü işçisi Muhlis Efe Yıldırım, yangına müdahale ederken dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhlis Efe Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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