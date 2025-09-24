Haberler

Aydın'daki Spor Salonuna Kurşunlama Olayı: Yusuf G. Erzurum'da Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki spor salonuna silahlı saldırı düzenleyen örgüt liderlerinden Yusuf G., Erzurum'da yakalandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerden bazıları tutuklanırken, Yusuf G. adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir spor salonunu kurşunlama olayına ilişkin aranan Yusuf G. Erzurum'da yakalandı. Aydın'a getirilen Yusuf G., işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Mimarsinan ve Orta mahallelerindeki aynı firmaya ait 2 spor salonuna 21 ve 23 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammet Can Taş (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ile Samet Ağaç tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de yeniden kurşunlandı. Bunun üzerine çete lideri olduğu öne sürülen Semih Bagana, Berzan Deli, Emir Can Y. (23) ve Muhammed Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheliden Bagana tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılık, Berzan Deli'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Deli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2 Eylül'de yaşanan olayın şüphelileri ifadelerinde, ağustos ayındaki saldırılarla ilgili Yusuf G. ile ilk olayın şüphelisi olan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Muhammet Can Taş'ın ismini verdi. Polis, firari olarak aranan Taş'ı tekrar yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammet Can Taş, bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis, firari şüpheli Yusuf G.'nin Erzurum'da olduğunu belirledi. Saklandığı eve dün düzenlenen operasyonla yakalanan Yusuf G., Aydın'a getirildi. Yusuf G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
