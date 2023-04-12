Aydın'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde esnaf ile inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde esnaf ile inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çeltikçi Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde çay ocağı işleten D.S. ile iş yerinin yanındaki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.S, tabancayla İ.K. ve A.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İ.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli D.S, gözaltına alındı.