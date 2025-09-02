Aydın'daki Orman Yangınında 3 Personel Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangınında, karadan müdahale eden 2 itfaiye eri ve 1 orman işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
YANGINA MÜDAHALE EDEN 3 PERSONEL YARALANDI
Aydın'ın Efeler ilçesindeki ormanda çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, 2 itfaiye eri ve 1 orman işçisi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, 1 dağ evinin de yandığı bildirildi.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel