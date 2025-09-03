Aydın'daki Orman Yangınına Gece Görüşlü Helikopterlerle Müdahele

GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde makide çıkıp, ormana sıçrayan ve 5 saattir devam eden yangınında, havanın kararmasıyla birçok hava aracının müdahalesi durdururken, bölgede gece görüşlü 2 helikopter görevlendirildi. Orman yangınının büyümemesi için hem havadan hem de karadan müdahale sürdürülüyor.

Melek FIRAT/ AYDIN,