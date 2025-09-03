Aydın'daki Orman Yangınına Gece Görüşlü Helikopterlerle Müdahele
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen orman yangınına, hava karardığında müdahaleyi sürdürebilmek için gece görüşlü iki helikopter görevlendirildi. Yangının büyümemesi için hem havadan hem de karadan çalışmalar devam ediyor.
GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
Aydın'ın Söke ilçesinde makide çıkıp, ormana sıçrayan ve 5 saattir devam eden yangınında, havanın kararmasıyla birçok hava aracının müdahalesi durdururken, bölgede gece görüşlü 2 helikopter görevlendirildi. Orman yangınının büyümemesi için hem havadan hem de karadan müdahale sürdürülüyor.
Melek FIRAT/ AYDIN,
