Aydın'daki Orman Yangını İkinci Gününde de Söndürülmeye Çalışılıyor

Aydın'daki Orman Yangını İkinci Gününde de Söndürülmeye Çalışılıyor
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Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangınla mücadelede havadan ve karadan ekipler görev alıyor.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.

Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.

Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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