Aydın'daki Orman Yangını 17 Saatte Kontrol Altına Alındı

Söke ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, hızla ormana sıçradı. 17 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve 50 hektar alan zarar gördü.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki makilikte dün çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, 50 hektarlık alan zarar gördü.

Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilikte dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana da sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 208 personel ile 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Yangına müdahale gece boyunca hem havadan hem de karadan devam etti. Yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 50 hektar alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

