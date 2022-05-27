Aydın'daki maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

Aydın'daki maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesindeki kuvarsit madeni sahasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesindeki kuvarsit madeni sahasında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki kuvarsit madeni sahasında çalışan Sayar Ok (48) yönetimindeki 33 AAN 889 plakalı kamyon, geri manevra yaparken yaklaşık 30 metre yüksekten aşağı düşerek devrildi.
Kamyon sürücüsü Sayar Ok, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA / Musa Ölmez - Güncel