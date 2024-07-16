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Aydın'daki Kağıt Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin, bazı noktalarda devam eden yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında 5. gün geride kaldı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bazı noktalarda devam eden yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz tarihinde, saat 17.00'de yangın çıkmış, rüzgarla büyüyen yangına 23 ilden takviye ekip sevk edilmiş, 240 dönüm alan içerisinde etkili olan yangında 140 bin ton kağıt alevlere teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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