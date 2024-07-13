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Aydın'daki Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın 29 saattir devam ediyor. Yangına karadan müdahale ediliyor ve itfaiye ekipleri çevredeki tesislere sıçramaması için önlem alıyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında 29 saat geride kaldı.

Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.

Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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