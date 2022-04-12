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Aydın'daki iş kazasında yaralanan kişi, yaşam mücadelesini kaybetti

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'daki iş kazasında yaralanan kişi, yaşam mücadelesini kaybetti

Kuşadası'nda inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Kuşadası'nda inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Davutlar Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta 31 Mart'ta yüksekten düşerek Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Dutumerin (20), yaşam mücadelesini kaybetti.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası, 31 Mart, işçi, Güncel, Haberler

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