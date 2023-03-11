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Aydın'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesindeki bir marketin önünde karşılaşan F.K. ile C.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, F.K. ile C.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.K. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, F.K. da Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet İncirliova kavga Aydın Güncel Haberler

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