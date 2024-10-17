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Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde O.Ö'ye darbedilip zorla senet imzalatıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından düzenlediği baskınla G.D, K.D, R.D, E.D. ve F.D'yi gözaltına aldı.

O.Ö'den alacaklarının bulunduğunu öne süren zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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