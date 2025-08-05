Aydın'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Aydın'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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