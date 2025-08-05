Aydın'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.