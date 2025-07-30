Aydın'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İmamköy Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.