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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.A. idaresindeki 41 ALG 160 plakalı tır, eski Polis Okulu Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 54 YF 570 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki Y.K. idaresindeki 09 AIF 242 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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