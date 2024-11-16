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Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Otoyolda yaşanan olayda, bir otomobilin bariyere çarpması sonrasında diğer araçlarla çarpışma gerçekleşti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

C.Ç. idaresindeki 35 AN 9726 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki 34 AV 3346 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören Z.K. 35 BYA 850 plakalı otomobilini, E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

Bu sırada Muhammed Kurt idaresindeki 35 YK 213 plakalı panelvan, emniyet şeridindeki otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer 4 sürücü, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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