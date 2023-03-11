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Aydın'da zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı

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Aydın'da zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Işıklar Mahallesi'ndeki 2 evden 630 litre zeytinyağı çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin A.Ö. ile M.A.F. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karacasu JASAT Aydın Güncel Haberler

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