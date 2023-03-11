Aydın'da zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Işıklar Mahallesi'ndeki 2 evden 630 litre zeytinyağı çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin A.Ö. ile M.A.F. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel