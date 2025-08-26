Aydın'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan zeytinlik yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Başçayır Mahallesi'nde meydana gelen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Başçayır Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
