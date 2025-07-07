Aydın'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kızılcaköy mahallesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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