Aydın'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kızılcaköy mahallesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.