Aydın'da Zeytinlikte Yangın, Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yazıkent Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına karadan çok sayıda arazözle, havadan ise 3 helikopterle müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, bölgede yaşayan vatandaşlar ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki asayiş timi de karadan destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası ile yangının yerleşim yerlerine sıçramadığı belirtilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),