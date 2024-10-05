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Aydın'da Zeytinlikte Yangın Çıktı

Aydın'da Zeytinlikte Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ambarcık Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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