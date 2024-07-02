Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Zeytinlikte Çıkan Yangında 20 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da çıkan yangında zeytinlikte bulunan çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AYDIN'da dün zeytinlikte çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Çine ilçesi kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatlik çalışmanın ardından evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangından 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Ağacı Zeytin Aydın Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title