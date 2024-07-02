Aydın'da Zeytinlikte Çıkan Yangında 20 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Çine ilçesi kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatlik çalışmanın ardından evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangından 20 dönüm arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel