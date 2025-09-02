Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

1) AYDIN'DA ZEYTİNLİK YANGINI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yol kenarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da ektisiyle zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında yol kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Alevleri görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale başlattı. Yangının, zeytinlik alanın yakınındaki ormana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zeytin bahçesi zarar gören bir kadın sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
