Aydın'da Zeytinlik ve Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangında 2 itfaiyeci ve 1 orman işçisi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına 2. günde havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti.

Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı.

Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.