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Aydın'da Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü.

Doğan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Arazinin yapısından dolayı ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangına havadan da 6 helikopter ile 4 uçak destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çatı inşaatında kaynak yapıldığı esnada çıktığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytin Efeler Aydın Çevre Yaşam Güncel Haberler

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