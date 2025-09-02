Aydın'da Zeytinliğe Sıçrayan Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadele ediyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yol kenarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da ektisiyle zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında yol kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Alevleri görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale başlattı. Yangının, zeytinlik alanın yakınındaki ormana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
