Aydın'da Zeytinliğe Sıçrayan Yangınla Mücadele Devam Ediyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yol kenarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da ektisiyle zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında yol kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Alevleri görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale başlattı. Yangının, zeytinlik alanın yakınındaki ormana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,