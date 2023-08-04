Aydın'da Zeytin Sineği İlaçlaması Başlamalı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticileri zeytin sineği zararlısına karşı uyararak bahçelerde ilaçlamaların başlaması gerektiği duyuruldu.

Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, ekipler vuruk olgunluğa gelen zeytinlerde ilaçlamanın başlatılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

İl Tarım ve orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz zeytin plantasyonlarında zeytinlerde verim ve kalite kaybına sebep olan Zeytin Sineği zararlısının bulaşık olduğu plantasyonlarda salamuralık çeşitlerde yüzde 1 vuruk, yağlık çeşitlerde yüzde 6-8 vuruk ile bulaşıklığın görüldüğü plantasyonlarda mücadele çerçevesinde ilaçlamaya (Zeytinde ruhsatlı ilaçlar) başlanmalıdır" denildi. - AYDIN