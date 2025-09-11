Aydın'da Zeytin Ağaçlarıyla Kaplı Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'da zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle saat 16.00 itibarıyla kontrol altını alındı. Bu yangında ilk defa hava motoru kullanılarak, yangına ters rüzgar verilip yayılmasının önlendiği belirtildi. Soğutma çalışmaları sürerken, 30 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Melek FIRAT / AYDIN,