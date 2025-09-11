Haberler

Aydın'da Zeytin Ağaçlarıyla Kaplı Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da zeytin ağaçlarıyla kaplı bir tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına ilk kez uygulanan hava motoru yöntemiyle rüzgarın etkisi tersine çevrildi. Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'da zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle saat 16.00 itibarıyla kontrol altını alındı. Bu yangında ilk defa hava motoru kullanılarak, yangına ters rüzgar verilip yayılmasının önlendiği belirtildi. Soğutma çalışmaları sürerken, 30 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
