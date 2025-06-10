Aydın'da Zeytin Ağaçlarıyla Kaplı Tarım Arazisinde Yangın
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında, 3 hektar tarım arazisi zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Koçarlı'nın kırsal Çulhalar Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan bir tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 3 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel