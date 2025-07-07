Aydın'da Zeytin Ağaçları Arasında Yangın Çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Kızılcaköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Bölgeye çok sayıda uçak ve helikopter gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.