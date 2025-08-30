Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

AYDIN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Halk oyunları gösterisinden sonra Aydın Valisi Yakup Canbolat, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Programa İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

