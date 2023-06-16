Aydın'da yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sahil güvenlik gemisindeki görevliler, denizde bir kişinin yüzdüğünü fark etti.

Düzensiz göçmenin yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalıştığı belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.