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Aydın'da yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sahil güvenlik gemisindeki görevliler, denizde bir kişinin yüzdüğünü fark etti.

Düzensiz göçmenin yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalıştığı belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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