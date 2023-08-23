Aydın'da Yunus Timi 10 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yunus timi, çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar, narkotik maddeler ve çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timi tarafından çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yunus timleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda aralarında dolandırıcılık ve tehdit gibi suçların bulunduğu toplam 10 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan uygulamalarda 3 farklı şahıstan 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplam 3 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirildi. 3 şahıs ise hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı. Cinsel suçlardan aranan 1 şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalandı. - AYDIN