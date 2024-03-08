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Aydın'da Yolcu Treni Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Denizli'den İzmir istikametine giden tren, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İncirliova Hürriyet Jandarma Denizli İzmir Aydın Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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