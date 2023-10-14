Aydın'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli yolcu otobüsünde seyahat ederken uyuşturucu madde ile yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli yolcu otobüsünde seyahat ederken uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyetleri esnasında yolcu otobüslerinde seyahat eden S.A., E.G., U.B.D., C.S., M.B.İ. isimli şüphelilerin üst ve bavullarında uyuşturucu madde köpekleri Veston, Buzul ve Tork eşliğinde yapılan aramamalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN