Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yolcu otobüsünde yapılan aramada 109,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yolculuk eden şüpheli şahsın çantasından 109,35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yaptıkları aramada B.K. (30) isimli şüpheli şahsın çantasından 12 parça kapsül halinde toplam 109,32 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN