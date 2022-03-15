Aydın'da yolcu otobüsünde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da yolcu otobüsünde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da yolcu otobüsünde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Efeler ilçesindeki otoyol kavşağında önlem aldı.

Otobüste yapılan aramada şüpheli E.A'nın üzerinde ve çantasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

E.A'nın uyuşturucuyu teslim edeceği iddia edilen V.K de Adnan Menderes Bulvarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da yolcu otobüsünde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title