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Aydın'da Yolcu Otobüsü İş Makinesine Çarptı: 8 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü iş makinesine çarptı ve 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'da, yolcu otobüsünün arkadan iş makinesine çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önünde seyreden U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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